Таку заяву на наступний день після інциденту зробив секретар РНБО Олексій Данілов.
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Путін пішов ва-банк
Данілов прокоментував збиття американського дрона над Чорним морем.
Інцидент з американським БПЛА MQ-9 Reaper, спровокований Росією в Чорному морі, – це сигнал Путіна про готовність до розширення зони конфлікту із втягуванням інших сторін,
– зазначив секретар РНБО.
Він підсумував, що тактика ва-банк – це постійне підвищення ставок в умовах стратегічного програшу в надії на зміну обставин.
Цікаво Збиття MQ-9 Reaper США над Чорним морем було "небезпечним і непрофесійним", – Білий дім
Збиття MQ-9 Reaper: що відомо
- У небі над Чорним морем 14 березня російський винищувач Су-27 атакував американський безпілотник MQ-9 Reaper. Внаслідок цього БпЛА упав у воду.
- Європейське Командування Збройних сил США повідомило, що приблизно о 7-й ранку один із російських літаків Су-27 врізався у гвинт MQ-9, через що силам США довелося потопити MQ-9 у міжнародних водах
- У Білому домі наголосили, що збиття MQ-9 Reaper було "небезпечним і непрофесійним".
- Своєю чергою, в Інституті вивчення війни проаналізували, чи призведе цей інцидент до прямого конфлікту між США і Росією. Експерти вважають, що цього не станеться.
- У Росії вже заявили, що хочуть дістати уламки американського безпілотника з моря. Він нібито впав неподалік південно-західного узбережжя тимчасово окупованого Криму.