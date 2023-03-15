Таку заяву на наступний день після інциденту зробив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Путін пішов ва-банк

Данілов прокоментував збиття американського дрона над Чорним морем.

Інцидент з американським БПЛА MQ-9 Reaper, спровокований Росією в Чорному морі, – це сигнал Путіна про готовність до розширення зони конфлікту із втягуванням інших сторін,

– зазначив секретар РНБО.

Він підсумував, що тактика ва-банк – це постійне підвищення ставок в умовах стратегічного програшу в надії на зміну обставин.

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Збиття MQ-9 Reaper: що відомо