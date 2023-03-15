Так вважають аналітики Інституту вивчення війни. Там нагадали, що два російські літаки Су-27 збили американський безпілотник, що ледь не призвело до аварії російських літаків.

До теми Як російський винищувач збив MQ-9 Reaper над Чорним морем: ЗМІ змоделювали кадри

Натомість міністерство оборони Росії заявило, що безпілотник розбився через "різке маневрування".

Ризики ескалації конфлікту

Експерти вважають, що інцидент з безпілотником не призведе до прямого конфлікту між Росією і США.

Інцидент не призведе до ескалації прямого конфлікту між Росією та США. Російські війська десятиліттями на численних театрах використовували тактику залякування щодо американських і союзних літаків та суден, що не призводило до конфлікту,

– йдеться у звіті.

Країни не хочуть відкритого конфлікту

Аналітики додали, що президенти США і Росії мають повну свободу вибору щодо реагування, а подібні інциденти автоматично не ставали причиною ескалації протистояння між країнами.

З огляду на те, що президент Джо Байден неодноразово говорив про бажання уникнути прямого конфлікту американських військових з Росією, а Кремль неодноразово демонстрував небажання розпочинати війну з НАТО, немає підстав вважати, що подібні інциденти можуть призвести до ескалації,

– додали в Інституті.

Зверніть увагу! Раніше російський посол у США Анатолій Антонов сказав, що Москва не хоче конфронтації зі Сполученими Штатами, але "американським літакам немає чого робити поблизу російського кордону".

Що відомо про інцидент з безпілотником