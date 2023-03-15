Так считают аналитики Института изучения войны. Там напомнили, что два российских самолета Су-27 сбили американский беспилотник, что едва не привело к аварии российских самолетов

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В то же время министерство обороны России заявило, что беспилотник разбился из-за "резкого маневрирования".

Риски эскалации конфликта

Эксперты полагают, что инцидент с беспилотником не приведет к прямому конфликту между Россией и США.

Инцидент не приведет к эскалации прямого конфликта между Россией и США. Российские войска десятилетиями на многочисленных театрах использовали тактику устрашения в отношении американских и союзных самолетов и судов, что не приводило к конфликту,

– говорится в отчете.

Страны не хотят открытого конфликта

Аналитики добавили, что у президентов США и России есть полная свобода выбора в отношении реагирования, а подобные инциденты автоматически не становились причиной эскалации противостояния между странами.

Учитывая, что президент Джо Байден неоднократно говорил о желании избежать прямого конфликта американских военных с Россией, а Кремль неоднократно демонстрировал нежелание начать войну с НАТО, нет оснований полагать, что подобные инциденты могут привести к эскалации,

– добавили в Институте.

Обратите внимание! Ранее российский посол в США Анатолий Антонов сказал, что Москва не хочет конфронтации с Соединенными Штатами, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".

Что известно об инциденте с беспилотником