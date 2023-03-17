Глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли информировал, что дрон очень глубоко в Черном море поэтому США не уверены, что смогут его поднять. В России же решили заняться поднятием дрона.
Смотрите также Избиение беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем: США подготовили для россиян сюрприз
Судно, поднимающее обломки дрона, 1913 года выпуска
Как пишет украинский журналист Денис Казанский, Россия поднимает обломки американского дрона Reaper со дна Черного моря спасательным судном "Коммуна" 1913 года выпуска.
Журналист иронизирует, что гаубицы 1950-х годов на вооружении русской армии еще не предел. "Скоро утащат на фронт и то, что от царя-батюшки осталось", – добавил Казанский.
Что известно об инциденте с MQ-9 Reaper в Черном море
- Инцидент между американским БпЛА и российским Су-27 произошел 14 марта. Минобороны США показало видео сбивание дрона, на котором зафиксировано, как российский Су-27 приближается к дрону и сбрасывает топливо.
- Во время повторной попытки он пролетел максимально близко к дрону, после чего одна из лопастей винта MQ-9 Reaper получила повреждение. США решили потопить дрон из-за повреждений.
- Военные эксперты отмечают, что потерянный MQ-9 Reaper находился у главной базы России в оккупированном Крыму. БпЛА мог вести оптическую разведку благодаря камерам.
- Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Россия нашла в Черном море обломки дрона. В Вашингтоне заявили, что сделали невозможным россиянам получить разведданные из остатков этого беспилотника.