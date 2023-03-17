Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі інформував, що дрон дуже глибоко в Чорному морі, тому США не впевнені, що зможуть його підняти. Натомість у Росії вирішили зайнятися підняттям дрона.

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Судно, яка підіймає уламки дрона, 1913 року випуску

Як пише український журналіст Денис Казанський, Росія піднімає уламки американського дрона Reaper з дна Чорного моря рятувальним судном "Коммуна" 1913 року випуску.

Журналіст іронізує, що гаубиці 1950-х років на озброєнні російської армії ще не межа. "Скоро потягнуть на фронт і те, що від царя-батюшки залишилося", – додав Казанський.

Судно "Коммуна" станом на 2023 рік перебуває у складі Чорноморського флоту. Це найстаріше судно ВМФ Росії, і найстаріше у світі судно, що фактично перебуває на озброєнні і виконує бойові завдання.



У 2022 році судно було відправлено на пошук флагмана Чорноморського флоту ракетного крейсера "Москва", який затонув 14 квітня 2022 року внаслідок ракетного удару двома крилатими протикорабельними ракетами Р-360 "Нептун".

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