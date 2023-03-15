Про це 15 березня під час брифінгу сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, повідомляє 24 Канал.
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У США ще розглянуть, чи потрібно підіймати MQ-9
Міллі зазначив, що дрон, скоріше за все, пішов глибоко під воду. І підняти його з глибини 1,2 – 1,5 км будь-кому буде дуже важко.
Він додав, що якщо США матимуть підстави вважати, що вони можуть підняти дрон, то Вашингтон "розгляне варіанти". І хоч США не мають кораблів у цьому районі, вони "мають друзів у регіоні".
При цьому сам Марк Міллі вважає, що там, ймовірно, вже немає чого підіймати.
Ймовірно, він зламався і підбирати особливо нема чого... Ми абсолютно впевнені, що все, що мало цінність, більше не має цінності,
– додав він.
Росія ще не знайшла уламки
- Зранку 14 березня один із російських літаків Су-27 врізався у гвинт американського розвідувального дрону MQ-9 Reaper, внаслідок чого ВПС США довелось його потопити.
- У США додали, що кілька разів перед зіткненням 2 літаки Су-27 намагалися перехопити MQ-9, скинувши паливо перед ним. Проте росіяни свою провину не визнають і кажуть, що дрон нібито сам втратив висоту та вдарився об воду.
- Після інциденту в Держдеп США викликали посла Росії.
- Росія намагалась виявити уламки дрона, проте поки що їх не знайшла. Чи буде шукати далі – також невідомо. У США заявляють, що вжили заходів, щоб MQ-9 Reaper не потрапив "в чужі руки", і мінімізували його розвідувальну цінність.