Український військовий портал Defence Express помітив, що на відео є певні деталі, які дозволяють локалізувати місце подій. На відео потрапила берегова лінія.
Дивіться також Збиття американського MQ-9 Reaper над Чорним морем: що відомо про інцидент і причетність Росії
Американський БпЛА міг вести оптичну розвідку
"Завдяки сервісу Google Earth можливо порівняти рельєф, й встановити, що скоріш за все мова йде про район на південний захід від Севастополя. На що вказує виблиск від водної поверхні Чорноріченського водосховища та вершини Кримських гір", – йдеться у повідомленні.
Відтак, як пише Defence Express, американський дрон дійсно впритул наблизився до бази Росії. Портал зазначає, що американський БпЛА міг вести оптичну розвідку завдяки камерам.
Дрон MQ-9 Reaper перебував біля головної бази Росії в окупованому Криму / Фото Defense Express
"У полі зору дрона цілком перебувала не тільки головна військово-морська база росіян, але й авіабази поряд із Севастополем, зокрема "Бельбек", – додала аналітики.
У США заявили, що MQ-9 Reaper перебував у нейтральному повітряному просторі, тобто мінімум за 22 кілометрів від берегової лінії. Водночас навіть якби дрон і перетнув кордон, то це був би кордон України.
Олег Катков, головний редактор Defense Express в ефірі телемарафону розповів, що американський дрон виконував розвідувальні задачі, зокрема оптичну розвідку.
За його словами, Севастополь – це серце для російської армії в окупованому Криму. Зокрема, там велика база військово-морського флоту та авіабаза "Бельбек".
"Враховуючи можливості оптичної камери MQ-9 Reaper, яка має вкрай велику роздільну здатність і можна помічати й локалізовувати об'єкти на дальності понад 40 кілометрів, вся інформація, що Росія робить в окупованому Криму була відома й збиралася", – сказав він.
Що відомо про інцидент з американським дроном MQ-9 Reaper в Чорному морі
- Американський БпЛА зник рано-вранці 14 березня, коли один з російський Су-27 врізався у гвинт дрона. США довелося потопити дрон і поки не відомо, чи зможуть його уламки підняти на поверхню.
- На відео, яке опублікувало Міноборони США, зафіксовано, як російський Су-27 наближається до дрона та скидає паливо, під час повторної спроби він пролетів максимально близько до дрона після чого одна з лопатей гвинта MQ-9 Reaper зазнала пошкодження.
- Попри це, дрон продовжив політ, але оператори прийняли рішення його знищити.
- Після цього посла Росії в США Анатолія Антонова викликали до Державного департаменту Сполучених Штатів. Він встиг виправдався за інцидент та заявив, що йому ніхто не погрожував.
- При чому у США заявили, що навіть після того, як Росія збила їх дрон, вони продовжать виконувати ідентичні польоти, оскільки вони не заборонені. Крім того, у Вашингтоні вважають, що зіткнення дрона і російського літака було ненавмисним.