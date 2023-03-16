Український військовий портал Defence Express помітив, що на відео є певні деталі, які дозволяють локалізувати місце подій. На відео потрапила берегова лінія.

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Американський БпЛА міг вести оптичну розвідку

"Завдяки сервісу Google Earth можливо порівняти рельєф, й встановити, що скоріш за все мова йде про район на південний захід від Севастополя. На що вказує виблиск від водної поверхні Чорноріченського водосховища та вершини Кримських гір", – йдеться у повідомленні.

Відтак, як пише Defence Express, американський дрон дійсно впритул наблизився до бази Росії. Портал зазначає, що американський БпЛА міг вести оптичну розвідку завдяки камерам.

Дрон MQ-9 Reaper перебував біля головної бази Росії в окупованому Криму / Фото Defense Express

"У полі зору дрона цілком перебувала не тільки головна військово-морська база росіян, але й авіабази поряд із Севастополем, зокрема "Бельбек", – додала аналітики.

У США заявили, що MQ-9 Reaper перебував у нейтральному повітряному просторі, тобто мінімум за 22 кілометрів від берегової лінії. Водночас навіть якби дрон і перетнув кордон, то це був би кордон України.

Олег Катков, головний редактор Defense Express в ефірі телемарафону розповів, що американський дрон виконував розвідувальні задачі, зокрема оптичну розвідку.

За його словами, Севастополь – це серце для російської армії в окупованому Криму. Зокрема, там велика база військово-морського флоту та авіабаза "Бельбек".

"Враховуючи можливості оптичної камери MQ-9 Reaper, яка має вкрай велику роздільну здатність і можна помічати й локалізовувати об'єкти на дальності понад 40 кілометрів, вся інформація, що Росія робить в окупованому Криму була відома й збиралася", – сказав він.

Що відомо про інцидент з американським дроном MQ-9 Reaper в Чорному морі