На відео можна чітко побачити моменти атаки росіян на безпілотник. Ролик демонструє, що винищувачі двічі підлітали до дрона: спершу, щоб випустити паливо, а потім – зачепити його.

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Момент збиття американського дрона

Бортова камера встигла зафіксувати момент, коли російські винищувачі здійснювали наліт на безпілотник. На відео видно, як повітряне судно суне на американський БпЛА.

За лічені миттєвості воно випускає паливо, про що розповідали військові експерти. Інший уривок ролика показує нам, як винищувач наближається на максимально небезпечну відстань. Він зачіпає дрон, через що картинка "сиплеться". Цим відео і закінчується.

Як Су-27 атакували американський безпілотник: дивіться відео

Що відомо про атаку безпілотника

За наявною інформацією, 14 березня близько 02:03 за середньоєвропейським часом російський винищувач зачепив безпілотник. В цій операції над акваторією Чорного моря працювало відразу два повітряні судна ворога Су-27.

Невдовзі бригадний генерал ВПС США Пет Райдер зауважив, що дрон довелося скинути у море. Причиною цього стали пошкодження росіянами безпілотника.

Власне, Європейське командування й озвучило, що спочатку літаки скидали на безпілотник паливо. Після цього вони, цитуємо, пролетіли над дроном "у нерозважливій, екологічно небезпечній і непрофесійній манері".

Зауважимо, що у США потурбувалися про те, щоб до рук росіян MQ-9 Reaper не потрапив. На цьому наголосив Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому.

Генерал Марк Міллі потім зауважив, що дрон уже глибоко затонув у Чорному морі. Приблизно на 1,2 – 1,5 кілометра. Тож його підняти буде дуже непросто. Водночас Вашингтон "розгляне варіанти", чи робити це. За потреби, хоч у цьому регіоні США і не мають своїх кораблів, вони можуть попросити друзів.

Близькі до розвідки офіційні особи США заявили, що рішення про збиття безпілотника ухвалювали не самі пілоти. Наказ віддали зверху, з Кремля. Хоч у Росії і виправдовуються, що нічого такого не робили.