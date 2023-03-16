На видео можно ясно увидеть моменты атаки россиян на беспилотник. Ролик демонстрирует, что истребители дважды подлетали к дрону: сначала, чтобы выпустить топливо, а затем – задеть его.

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Момент сбивания американского дрона

Бортовая камера успела зафиксировать момент, когда российские истребители совершали налет на беспилотник. На видео видно, как воздушное судно двигается на американский БпЛА.

В считанные мгновения оно выпускает топливо, о чем рассказывали военные эксперты. Другой отрывок ролика показывает нам, как истребитель приближается к максимально опасному расстоянию. Он задевает дрон, из-за чего картинка "сыплется". Этим видео и кончается.

Как Су-27 атаковали американский беспилотник: смотрите видео

Что известно об атаке беспилотника

По имеющейся информации, 14 марта около 02:03 по среднеевропейскому времени российский истребитель задел беспилотник. В этой операции над акваторией Черного моря работало сразу два воздушных судна врага Су-27.

Вскоре бригадный генерал ВВС США Пэт Райдер заметил, что дрон пришлось сбросить в море. Причиной стали повреждения россиянами беспилотника.

Собственно, Европейское командование озвучило, что сначала самолеты сбрасывали на беспилотник топливо. После этого они, цитируем, пролетели над дроном "в безрассудной, экологически опасной и непрофессиональной манере".

Заметим, что в США позаботились о том, чтобы в руки россиян MQ-9 Reaper не попал. Это подчеркнул Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома.

Генерал Марк Милли потом заметил, что дрон уже глубоко затонул в Черном море. Приблизительно на 1,2 – 1,5 километра. Так что его поднять будет очень непросто. В то же время Вашингтон "рассмотрит варианты", делать ли это. При необходимости, хотя в этом регионе США не имеют своих кораблей, они могут попросить друзей.

Близкие к разведке официальные лица США заявили, что решение о сбитии беспилотника принимали не сами пилоты. Приказ был отдан сверху, из Кремля. Хотя в России оправдываются, что ничего такого не делали.