До того ж за характеристиками вони значно кращі навіть за славетні Bayraktar. Шо відомо про MQ-9 Reaper, як вони можуть змінити хід війни та чому для України важливо їх отримати – розбирався сайт 24 каналу.
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Що відомо про General Atomics MQ-9 ReaperРозвідувально-ударний БПЛА. Його розробила компанія General Atomics Aeronautical Systems для використання у ВПС США, ВМС США, і Британських КВПС. Цей дрон надпотужний, він оснащений турбогвинтовим двигуном, що дозволяє розвивати швидкість понад 400 кілометрів на годину. Практична стеля становить 13 000 метрів, а максимальна тривалість польоту – 24 години.
Характеристики MQ-9 Reaper:
- Стеля: 15 кілометрів.
- Автономність: 16 – 28 годин.
- Дальність: 1900 кілометрів.
- Довжина: 11 метрів.
- Вантажопідйомність: 1700 кілограмів.
- Вага: 2223 кілограмів (порожній); 4760 кілограмів (максимальний).
- Розмах крила: 20 метрів.
- Максимальна швидкість: 482 кілометрів на годину.
- Крейсерська швидкість: 313 кілометрів на годину.
На озброєнні він має 6 точок підвіски:
- 2 внутрішні по 680 кілограмів.
- 2 посередині крила по 230 – 270 кілограмів.
- 2 консольні по 68 – 91 кілограмів.
Єдиний дрон в Україні, подібний до MQ-9 Reaper – це турецький Bayraktar TB2. Однак останній значно програє в характеристиках. Так, MQ-9 Reaper має більшу дальність (1900 кілометрів проти 150 кілометрів), вищу швидкість польоту (400 кілометрів на годину проти 222 кілометрів на годину).
Щоправда, MQ-9 Reaper коштує набагато дорожче, ніж TB-2 Bayraktar – 32 мільйони доларів проти 1 – 2 мільйонів доларів.
MQ-9 Reaper коштує значно дорожче, ніж TB-2 Bayraktar / Фото з фейсбуку Командування Повітряних Сил ЗСУ
Характеристики Bayraktar TB2:
- Довжина: 6,5 метра.
- Розмах крила: 12 метрів.
- Максимальна злітна маса: 650 кілограмів.
- Вантажність: 55 кілограмів.
- Максимальна швидкість: 222 кілометрів на годину.
- Крейсерська швидкість: 130 кілометрів на годину.
- Радіус дії: 150 кілометрів, оновлена версія – до 300 кілометрів.
- Стеля: 8200 метрів.
- Автономність: 24 години.
Чому Україні потрібні MQ-9 Reaper
MQ-9 Reaper може вести вогонь ракетами повітря-повітря, зокрема AIM-9X з дальністю знищення цілей на відстані до 35 кіометрів. Дрон також має потужні сенсори, окрім звичних тепловізорів у нього є радар с синтезованою апертурою. Він призначений для того, щоб бачити ворога на землі попри хмари.
Як виглядає MQ-9 Reaper: дивіться відео
У MQ-9 Reaper є версія ER (extended range) із розширеною до 2575 кілометрів дальністю польоту. Тобто такий дрон можна використати з глибокого українського тилу. Також є можливість завдавати їм ударів по тилу російських військ або використовувати для розвідки в тилу ворога.
Дрони є на озброєнні у США та кількох інших країнах / Фото з фейсбуку Командування Повітряних Сил ЗСУ
БПЛА активно використовувалися під час війни в Афганістані та Сирії.
Дрони є на озброєнні у таких країн:
- США: 200 MQ-9A і 35 MQ-9.
- Великобританія: 10 MQ-9A.
- Італія: 9 MQ-9A.
- Туреччина: 4 MQ-9.
- Франція: 6 MQ-9A.
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