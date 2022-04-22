До того ж за характеристиками вони значно кращі навіть за славетні Bayraktar. Шо відомо про MQ-9 Reaper, як вони можуть змінити хід війни та чому для України важливо їх отримати – розбирався сайт 24 каналу.

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Що відомо про General Atomics MQ-9 Reaper Розвідувально-ударний БПЛА. Його розробила компанія General Atomics Aeronautical Systems для використання у ВПС США, ВМС США, і Британських КВПС. Цей дрон надпотужний, він оснащений турбогвинтовим двигуном, що дозволяє розвивати швидкість понад 400 кілометрів на годину. Практична стеля становить 13 000 метрів, а максимальна тривалість польоту – 24 години.

Характеристики MQ-9 Reaper:

Стеля: 15 кілометрів.

15 кілометрів. Автономність: 16 – 28 годин.

16 – 28 годин. Дальність: 1900 кілометрів.

1900 кілометрів. Довжина: 11 метрів.

11 метрів. Вантажопідйомність: 1700 кілограмів.

1700 кілограмів. Вага: 2223 кілограмів (порожній); 4760 кілограмів (максимальний).

2223 кілограмів (порожній); 4760 кілограмів (максимальний). Розмах крила: 20 метрів.

20 метрів. Максимальна швидкість: 482 кілометрів на годину.

482 кілометрів на годину. Крейсерська швидкість: 313 кілометрів на годину.

На озброєнні він має 6 точок підвіски:

2 внутрішні по 680 кілограмів.

2 посередині крила по 230 – 270 кілограмів.

2 консольні по 68 – 91 кілограмів.

Єдиний дрон в Україні, подібний до MQ-9 Reaper – це турецький Bayraktar TB2. Однак останній значно програє в характеристиках. Так, MQ-9 Reaper має більшу дальність (1900 кілометрів проти 150 кілометрів), вищу швидкість польоту (400 кілометрів на годину проти 222 кілометрів на годину).

Потужність двигуна в американського дрона – понад 900 кінських сил (у TB-2 Bayraktar – 100 кінських сил). Щодо озброєння, TB-2 Bayraktar має чотири точки підвіски для боєприпасів вагою до 37,5 кілограмів.

Щоправда, MQ-9 Reaper коштує набагато дорожче, ніж TB-2 Bayraktar – 32 мільйони доларів проти 1 – 2 мільйонів доларів.

MQ-9 Reaper коштує значно дорожче, ніж TB-2 Bayraktar / Фото з фейсбуку Командування Повітряних Сил ЗСУ

Характеристики Bayraktar TB2:

Довжина: 6,5 метра.

6,5 метра. Розмах крила: 12 метрів.

12 метрів. Максимальна злітна маса: 650 кілограмів.

650 кілограмів. Вантажність: 55 кілограмів.

55 кілограмів. Максимальна швидкість: 222 кілометрів на годину.

222 кілометрів на годину. Крейсерська швидкість: 130 кілометрів на годину.

130 кілометрів на годину. Радіус дії: 150 кілометрів, оновлена версія – до 300 кілометрів.

150 кілометрів, оновлена версія – до 300 кілометрів. Стеля: 8200 метрів.

8200 метрів. Автономність: 24 години.

Чому Україні потрібні MQ-9 Reaper

MQ-9 Reaper оснащений високоточними ракетами AGM-114 Hellfire. Ці ракети при відносно маленькій вазі у 50 кілограмів мають дальність польоту до 8 – 11 кілометрів, а потужності бойової частини вистачає для знищення всіх видів бронетехніки на полі бою. Для більш потужного удару можна використовувати 230-кілограмові високоточні бомби.

MQ-9 Reaper може вести вогонь ракетами повітря-повітря, зокрема AIM-9X з дальністю знищення цілей на відстані до 35 кіометрів. Дрон також має потужні сенсори, окрім звичних тепловізорів у нього є радар с синтезованою апертурою. Він призначений для того, щоб бачити ворога на землі попри хмари.

Як виглядає MQ-9 Reaper: дивіться відео

Ще одна перевага дрону – супутниковий канал зв'язку між дроном та станцією управління. Тобто таке поняття як дальність управління взагалі не важливе для цього дрону. Також фактично неможливо заглушити такий зв'язок станціями радіоелектронної боротьби.

У MQ-9 Reaper є версія ER (extended range) із розширеною до 2575 кілометрів дальністю польоту. Тобто такий дрон можна використати з глибокого українського тилу. Також є можливість завдавати їм ударів по тилу російських військ або використовувати для розвідки в тилу ворога.

Дрони є на озброєнні у США та кількох інших країнах / Фото з фейсбуку Командування Повітряних Сил ЗСУ

БПЛА активно використовувалися під час війни в Афганістані та Сирії.

Дрони є на озброєнні у таких країн:

США: 200 MQ-9A і 35 MQ-9.

200 MQ-9A і 35 MQ-9. Великобританія: 10 MQ-9A.

10 MQ-9A. Італія: 9 MQ-9A.

9 MQ-9A. Туреччина: 4 MQ-9.

4 MQ-9. Франція: 6 MQ-9A.

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