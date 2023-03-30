Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час слухань у комітеті Збройних сил Сенату США, інформує 24 Канал. Він впевнений, що у майбутньому українська армія обов'язково отримає американські літаки.

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За словами Остіна, якщо буде ухвалено рішення про передачу F-16 Україні, то на доставку знадобиться 18 місяців.

Чи можуть українці отримати такі потужності колись у майбутньому? Ми всі вважаємо, що так,

– сказав Остін.

Він наголосив, що це можуть бути як винищувачі F-16, так і інші літаки четвертого покоління. Глава Пентагону вважає, що наразі Збройні Сили України найбільше потребують систем ППО, засобів вогневого ураження дальньої дії та бронетехніки.

Остін додав, що постачання в Україну такого озброєння та проведення навчань для української армії здатні змінити ситуацію на полі бою вже найближчим часом.

Зверніть увагу! F-16 вважаються найкращим варіантом літаків для України. Тому зараз Київ закликає західних партнерів розпочати постачання F-16 негайно. Однак передача такої потужної допомоги залежить від рішення США.

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