Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время слушаний в комитете Вооруженных сил Сената США, информирует 24 Канал. Он уверен, что в будущем украинская армия обязательно получит американские самолеты.

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По словам Остина, если будет принято решение о передаче F-16 Украине, то на доставку понадобится 18 месяцев.

Могут ли украинцы получить такие мощности когда-нибудь в будущем? Мы все считаем, что да,

– сказал Остин.

Он подчеркнул, что это могут быть как истребители F-16, так и другие самолеты четвертого поколения. Глава Пентагона считает, что в настоящее время Вооруженные Силы Украины больше нуждаются в системах ПВО, средствах огневого поражения дальнего действия и бронетехники.

Остин добавил, что поставки в Украину такого вооружения и проведения учений для украинской армии способны изменить ситуацию на поле боя в ближайшее время.

Обратите внимание! F-16 считаются самым лучшим вариантом самолетов для Украины. Поэтому сейчас Киев призывает западных партнеров начать поставки F-16 немедленно. Однако передача столь мощной помощи зависит от решения США.

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