Про це в ефірі 24 Каналу відзначив російський опозиційний політик і публіцист Андрій Піонтковський. Він підкреслив, що в боях на війні Росії проти України беруть участь громадяни західних країн, в тому числі й США.

Дивіться також Ключовий фактор у війні: як Україна та Росія вирішують проблему дефіциту боєприпасів

"Мова йде тільки про те, де він зможе взяти літак F-16. Але й тут є великі можливості", – сказав Піонтковський.

Хто дасть F-16

За словами Андрія Піонтковського в американському Конгресі уже є резолюція, яка зобов’язує США на законодавчому рівні передати Україні F-16. Але крім Сполучених Штатів в України є ще підтримка Великої Британії.

"Вона не стримує себе американськими проханнями, мовляв не використовувати цю зброю для ударів по Росії. Англійці першими дали танки, ракети й першими дадуть літаки. Українцям треба сучасні літаки", – відзначив опозиційний політик.

Андрій Піонтковський про плани США щодо пілотів: дивитись відео

Скористаються британськими літаками

У разі негативного сценарію, пілоти, які готові вступити в боротьбу, можуть скористатися британськими літаками, вважає публіцист. Бо у Великої Британії є й F-16, й "Typhoon", на яких вже тренуються українські пілоти.

Це прекрасна ініціатива. Якщо не спрацює фантастичний для нас провал Росіян біля Бахмута, ПВК "Вагнера" не втечуть, то вирішальним буде той самий класичний наступ в кінці квітня – травня і оперативно буде вирішуватися питання і про пілотів, і про літаки F-16,

– резюмував Андрій Піонтковський.

Нагадаємо, 16 березня з’явилася заява Дена Гемптона про готовність допомогти Україні. Він вважає, що партнери передадуть ЗСУ бажані літаки, і найважливіше – знайти людей, які вже мають тисячі годин польотів на таких винищувачах і не потребують навчання. У свою чергу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, дуже багато людей у всьому світі підтримує Україну. А з початком повномасштабного вторгнення був створений Інтернаціональний легіон, у складі якого служать добровольці з 55 країн усіх континентів.

F-16 для України: що відомо