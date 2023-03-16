Американський військовий вважає, що партнери передадуть ЗСУ бажані літаки, і найважливіше – знайти людей, які вже мають тисячі годин польотів на тих винищувачах і не потребують навчання.

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Україна може найняти американських пілотів

Гемптон вважає, що F-16 – значно кращі винищувачі за радянські, водночас українським пілотам знадобиться багато часу, щоб освоїти новий літак – від 4 до 6 місяців.

На його думку, для країни, яка кожен день веде боротьбу – це дуже довго, а тому підполковник ВПС США вважає, що Україна могла б найняти досвідчених пілотів для польотів на сучасних винищувачах. Мовляв, це швидше, аніж відправляти українських пілотів до США на навчання.

Гемптон готовий захищати українське небо

Він вважає, що є достатньо американських пілотів, готових стати на захист українського неба, якщо уряди країн розв'яжуть це питання.

Я навіть поїду сам, я стану номером один, можете на мене розраховувати!,

– висловив готовність Гемптон.

Що відомо про "найсмертоноснішого" пілота F-16

Ден Гемптон здійснив 151 бойовий виліт і має чи не найбільше військових нагород серед пілотів винищувачів США від часів війни у В'єтнамі, включно з Пурпуровим серцем, чотирма Почесними хрестами льотних заслуг за надзвичайний героїзм та вісьмома "Повітряними медалями" ВПС США за доблесть під час бойових дій у повітрі.

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