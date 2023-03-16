Американский военный считает, что партнеры передадут ВСУ желаемые самолеты, и самое важное – найти людей, уже имеющих тысячи часов полетов на тех истребителях и не нуждающихся в обучении.
Смотрите также Какие ракеты может сбивать Украина и для чего нам F-16: интервью с Юрием Игнатом
Украина может нанять американских пилотов
Гемптон считает, что F-16 – значительно лучшие истребители, чем советские, в то же время украинским пилотам понадобится много времени, чтобы освоить новый самолет – от 4 до 6 месяцев.
По его мнению, для страны, которая каждый день борется – это очень долго, а потому подполковник ВВС США считает, что Украина могла бы нанять опытных пилотов для полетов на современных истребителях. Мол, это быстрее, чем отправлять украинских пилотов в США на обучение.
Гемптон готов защищать украинское небо
Он считает, что достаточно американских пилотов, готовых встать на защиту украинского неба, если правительства стран разрешат этот вопрос.
Я даже поеду сам, я стану номером один, можете на меня рассчитывать!
– выразил готовность Хэмптон.
Что известно о "самом смертоносном" пилоте F-16
Дэн Хэмптон совершил 151 боевой вылет и имеет едва ли не больше всего военных наград среди пилотов истребителей США со времен войны во Вьетнаме, включая Пурпурное сердце, четыре Почетных креста летных заслуг за чрезвычайный героизм и восемь "Воздушных медалей" боевых действий в воздухе.
Актуально о передаче Украины F-16
- F-16 действительно считается лучшим вариантом самолетов для Украины. Киев призывает партнеров начать поставку этих самолетов немедленно, но все зависит от решения США.
- Группа сенаторов от обеих партий США, Демократической и Республиканской, давят на Белый дом с требованием как можно скорее передать Украине истребители F-16. Они уверены, что такая поддержка может "изменить правила игры на поле боя".