Від початку повномасштабного вторгнення на той світ вдалося відправити 176 240 загарбників. Зауважимо, що реальна цифра більша, адже точно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій неможливо.

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Втрати Росії у техніці

танків – 3 629 одиниць;

бойових броньованих машин – 7 005 одиниць;

артилерійських систем – 2 707 одиниць;

РСЗВ – 532 одиниці;

засобів ППО – 280 одиниць;

літаків – 306 одиниць;

гелікоптерів – 291 одиниця;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 283 одиниць;

крилатих ракет – 911 одиниць;

кораблів/катерів – 18 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 573 одиниці;

спеціальної техніки – 299 одиниць.



Актуальна статистика втрат ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що відбувається на фронті

Як розповіли у Генштабі ЗСУ, впродовж минулої доби ворог завдав 3 ракетні та 47 авіаційних ударів, зокрема 17 з них – дронами "Shahed-136". 14 безпілотників збили українські захисники.

Ймовірність ракетних та авіаційних ударів залишається високою по Україні, а Росія продовжує застосовувати тактику терору,

– пояснили у відомстві.

Окупанти психологічно тиснуть на місцевих жителів Мелітополя. Вони розповсюджують листівки, де закликають до евакуації в Росію.

Так загарбники залякують населення наступом ЗСУ. У Великій Кардашівці, що на Херсонщині, людям майже повністю обмежили в'їзд та виїзд, й заборонили виходити з домівок через рух важкої техніки росіян.

Водночас українські воїни продовжують знищувати противників. Повітряні сили завдали 9 авіаударів по позиціях військ та техніки ворога.

Сили оборони України збили 1 високоточний БпЛА "Куб". А ракетно-артилерійські війська атакували 3 командні пункти, 2 райони концентрації російських військ, 2 БМ-21 "Град" та 1 російську станцію електронного бою.