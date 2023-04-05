С начала полномасштабного вторжения в мир удалось отправить 176 240 захватчиков. Заметим, что реальная цифра больше, ведь точно подсчитать потери врага в зонах ведения активных боевых действий невозможно.
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Потери России в технике
- танков – 3 629 единиц;
- боевых бронированных машин – 7005 единиц;
- артиллерийских систем – 2 707 единиц;
- РСЗО – 532 единицы;
- средств ПВО – 280 единиц;
- самолетов – 306 единиц;
- вертолетов – 291 единица;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2283 единиц;
- крылатых ракет – 911 единиц;
- кораблей/катеров – 18 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5573 единицы;
- специальной техники – 299 единиц.
Актуальная статистика потерь врага / Инфографика Генштаба ВСУ
Что происходит на фронте
Как рассказали в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных и 47 авиационных ударов, в том числе 17 из них – дронами "Shahed-136". 14 беспилотников сбили украинские защитники.
Вероятность ракетных и авиационных ударов остается высокой по Украине, а Россия продолжает применять тактику террора.
– объяснили в ведомстве.
Оккупанты психологически давят на местных жителей Мелитополя. Они распространяют листовки, где призывают к эвакуации в Россию.
Так захватчики запугивают население наступлением ВСУ. В Большой Кардашевке Херсонской области людям почти полностью ограничили въезд и выезд, и запретили выходить из домов из-за движения тяжелой техники россиян.
В то же время, украинские воины продолжают уничтожать противников. Воздушные силы нанесли 9 авиаударов по позициям войск и технике врага.
Силы обороны Украины сбили 1 высокоточный БПЛА "Куб". А ракетно-артиллерийские войска атаковали 3 командных пункта, 2 района концентрации российских войск, 2 БМ-21 "Град" и 1 российскую станцию электронного боя.