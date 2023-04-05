Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, россияне осознают критическую ситуацию с количеством имеющейся техники, но ничего не могут с этим поделать.

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Ситуация с техникой плачевна

В русских военных заканчивается новейшее вооружение, особенно это касается танков. Их запасы – критические и в России это хорошо понимают.

"Ту новую технику, с которой они в прошлом году пытались зайти и пройтись по Украине парадным маршем, за год уничтожили. У них осталось примерно такое же количество, но уже старой техники", – заметил полковник ВСУ в запасе.

Советское вооружение пытаются "поставить в строй" и восстановить, но скорость этого процесса невелика. По словам Свитана, они могут производить 15 – 20 танков в месяц, а восстанавливать 20 – 25. То есть максимум, который в месяц может поставить Россия – 50 "коробочек". В то время как иногда Украина за неделю такое количество может уничтожать.

Роман Свитан о проблемах россиян с техникой: смотрите видео

Авиации в России достаточно

Впрочем, стоит отметить, что у россиян остается значительное количество авиации, особенно истребителей Су-30, Су-34, Су-35. Каждый остался примерно по 100 бортов, рассказал Роман Свитан. Этого количества достаточно для выполнения определенных оборонительных, но не наступательных задач.

Подойти к линии обороны Украины они не могут, потому что попадают в радиус действия нашей ПВО – ракетно-зенитных комплексов, которые довольно успешно с ними борются.

– отметил летчик-инструктор.

Пока россияне не применяют дальние средства поражения, поэтому сами самолеты сейчас не столь опасны для нашей страны.

Но те средства дальнего поражения, которые они могут использовать, например ракеты Х-31, Х-59, имеют дальность от 70 до 300 километров. Украина не может их перехватывать, потому что нет истребителей F-16 с дальностью обнаружения 400 км и дальностью пуска – более 200 км.

Актуальные потери врага

С начала полномасштабного вторжения России до 5 апреля, украинские военные ликвидировали уже около 176240 русских захватчиков. Кроме того, русская армия потеряла: