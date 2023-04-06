Інформацію про це повідомили у низці телеграм-каналів, а потім підтвердив її міський голова Іван Федоров. Він іронічно зауважив, що окупантам добряче підгорає.

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Окупантам пора втікати

Як зазначив Іван Федоров, окупантів цієї ночі здолало нічне жахіття. Близько 02:00 стало відомо, що в місті пролунало відразу кілька потужних вибухів.

Підгорає у ворога добряче. Пора складати дисципліни з бігу?

– іронічно додав він.

Також у телеграм-каналах повідомили, що швидкі допомоги вирушили у район аеродрому. Тож можемо припустити, що геть зовсім нічого не сталося в окупованому Мелітополі.

Неспокійно було й увечері

Близько 19:00 Іван Федоров розповів, що сили спротиву передавали "не доброго вечора" окупантам і зрадникам Молочанського району та Токмаку.

За кілька годин до того "було гучно" поблизу селища Мирне, що у Мелітопольському районі. Там місцеві мешканці чули відразу два гучні вибухи. Як додав Федоров, підраховують втрати ворога.

Вибухи лунали і зранку 5 квітня