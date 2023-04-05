Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, окупанти в паніці та швидко знаходять заміну гауляйтерам.
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Зубарєв за своє відповість
Іван Федоров наголосив, що без однієї руки й без однієї ноги складно сказати, що із Зубарєвим все добре.
Але тут очевидним є той факт, що точно цей Зубарєв не буде працювати проти нашої держави та підтримувати ворога, тому що у нього будуть на залишок його життя зовсім менші задачі,
– влучно підмітив очільник Мелітополя.
На його думку, інцидент з автівкою колаборанта точно не допоможе уникнути йому кримінального покарання за свої злочинні дії.
"Відповісти за зрадництво йому все одно доведеться", – переконаний Федоров.
Наразі це лише питання часу.
Росіяни панікують
Іван Федоров розказав, що наразі спостерігається своєрідна тенденція: з колаборантами щось відбувається, а самі окупанти занадто часто змінюють гауляйтерів.
Яскравим свідченням є оперативна заміна Зубарєва буквально за лічені години після вибуху.
Коли лікарі надавали йому медичну допомогу, то вже було представлено нового голову фейкової військової адміністрації,
– зауважив мер міста.
Він додав, що так званою очільницею адміністрації стала гауляйтерка, яка приїхала з Росії. Також вона була і в тимчасово окупованому Криму.
Схожа ситуація із різкою зміною посадовців і в селищі Приазовському.
"Гауляйтером була призначена людина на ім'я Тарас Шевченко. Він був зрадником, його також усунули й призначили нового – пенсіонера російської армії й тепер він виконує обов'язки", – зазначив Федоров.
На його думку, це вказує на те, що зрадники нікому не потрібні, тому їх одразу усувають. Через це серед окупантів активно шириться паніка.
Підрив авто Зубарєва: основне
- "Бавовна" до зрадника Зубарєва навідалась 3 квітня. Тоді так званого "голову" окупаційної адміністрації селища Якимівка Мелітопольського району доправили в лікарню.
- Стало відомо, що внаслідок вибуху він втратив кінцівки та залишається недієздатним.
- Нагадаємо, що сам же Зубарєв – персона одіозна. Адже він ще у 2014 році був депутатом Мелітопольської міської ради від комуністичної партії. Однак у той же рік його ув'язнили за хабарництво.