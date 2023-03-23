Про те, що у Мелітополі пролунав гучний вибух повідомив міський голова Іван Федоров. Відповідний допис у його телеграмі з'явився о 06:46 23 березня. Він також пообіцяв згодом поділитися деталями.

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Окупанти підтвердили вибух

Про це з неабияким здивуванням зауважили у РІА "Мелітополь". У виданні підкреслили, що окупанти не використали традиційної методички з "роботою ППО", "надзвуком", "бавовною". Ні, вони просто взяли і підтвердили, що у Мелітополі був вибух.

За попередньою інформацією, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Сам вибух стався на вулиці Івана Алексєєва, у районі пожежної частини. Окупанти, звичайно ж, зазначили, що постраждалих немає. Також повідомили, що на місце інциденту вирушили екстрені служби та правоохоронці.

Згодом окупанти зізналися, що через вибух постраждав співробітник поліції. За наявною інформацією, його доправили з травмами різного ступеню тяжкості до лікарні.

Іван Федоров о 07:50 опублікував новий допис. Він зауважив, що у Мелітополі росіяни не на жарт заметушилися. Оскільки стало відомо про буцімто постраждалого поліцейського, то можуть відбутися чергові рейди.

Напевно далі в найкращих російських традиціях перекриють вулицю і будуть шукати "диверсантів". Паніка починається, окупанти,

– наголосив він.

Журналісти пригадали день підриву автомобіля зрадника Івана Ткача. Тоді попередньо припускали, що замах скоїли на головного пожежного колаборанта Дмітрія Кучеркова. Не виключають, що ранкова "бавовна" у Мелітополі – чергова спроба ліквідувати зрадника.

У будь-якому випадку, полювання на Кучеркова відкрите,

– підкреслюють журналісти.

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