О том, что в Мелитополе раздался громкий взрыв сообщил городской голова Иван Федоров. Соответствующее сообщение в его телеграме появилось в 06:46 23 марта. Он также пообещал со временем поделиться деталями.

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Оккупанты подтвердили взрыв

Об этом с изумлением заметили в РИА "Мелитополь". В издании подчеркнули, что оккупанты не использовали традиционной методички с "работой ПВО", "сверхзвуком", "хлопком". Нет, они просто взяли и подтвердили, что в Мелитополе произошел взрыв.

По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство. Сам взрыв произошел на улице Ивана Алексеева, в районе пожарной части. Оккупанты, конечно же, отметили, что пострадавших нет. Также сообщили, что на место инцидента отправились экстренные службы и правоохранители.

Впоследствии оккупанты признались, что из-за взрыва пострадал сотрудник полиции. По имеющейся информации, его доставили с травмами разной степени тяжести в больницу.

Иван Федоров в 07:50 опубликовал новое сообщение. Он отметил, что в Мелитополе россияне не на шутку засуетились. Поскольку стало известно о якобы пострадавшем полицейском, то могут состояться очередные рейды.

Наверное, дальше в лучших российских традициях перекроют улицу и будут искать "диверсантов". Паника начинается, оккупанты,

– подчеркнул он.

Около 08:00 в сеть выложили видео с взрыва. На нем можно увидеть, как пожарные укротили огонь, охвативший автомобиль. СМИ сообщают, что этот самый "раненый полицейский" и был во взорванном автомобиле. Он, собственно, сотрудничал с оккупантами.

В Мелитополе взорвали автомобиль с полицейским: смотрите видео

Журналисты вспомнили день подрыва автомобиля изменника Ивана Ткача. Тогда предварительно предполагали, что покушение совершили на главного пожарного коллаборанта Дмитрия Кучеркова. Не исключают, что утренний "хлопок" в Мелитополе – очередная попытка ликвидировать предателя.

В любом случае, охота на Кучеркова открыта,

– подчеркивают журналисты.

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