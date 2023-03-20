Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что "на Запорожском направлении у оккупантов что-то пылает и взрывается".

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Он сообщил, что 20 марта ВСУ ликвидировали немало оккупантов в нескольких населенных пунктах.

"Утилизация и фасовка оккупантов по пакетам сегодня произошла в Малой Белозерке, Большой Знаменке, в районах Благовещенки и Ивановки. Интересно, где пройдет операция "пакетизация" в следующий раз", – отметил он.

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"Хлопок" в оккупированном Мелитополе

В оккупированном Мелитополе все чаще подрываются склады оккупантов. К примеру, 11 марта в самом центре города прогремело 10 мощных взрывов.

Также вечер 5 марта оказался несколько взрывным для оккупантов в Мелитополе. В городе раздались 2 громких взрыва. Так что Федоров сообщил, что в результате недавнего "хлопка" сотни оккупантов больше никогда не смогут вернуться из Мелитополя, разве что в черных пакетах.

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