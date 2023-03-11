Иван Федоров сообщил 11 марта в 09:30, что в Мелитополе снова громко.
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В Мелитополе снова громко
По информации местных жителей, в северной части города раздалось 10 мощных взрывов.
Пока информация уточняется.
Недавно городской глава Мелитополя Иван Федоров отметил, что россияне выбрали город, как таковой логистический и административный свой центр и строят из него крепость. По его словам, они сделали уже несколько эшелонов окопов с разных сторон, начиная со стороны Васильевки, Бердянска, и непосредственно Херсонского направления.
Вечер 5 марта оказался несколько взрывным для оккупантов во временно оккупированном Мелитополе. В городе раздались 2 громких взрыва.
Федоров сообщил, что в результате недавней "бавовны" сотни оккупантов больше никогда не смогут вернуться из Мелитополя, разве что в черных пакетах.
Недавно стало известно, что так называемые оккупационные власти Мелитополя планируют сделать город областным центром временно оккупированной Запорожской области.
Украинские партизаны вошли в Мелитополь
- Украинские партизаны продолжают работать над освобождением родной земли. Они уже вошли в Мелитополь. Более того, успели интегрироваться во вражеские структуры.
- Известно, что в Мелитополе сейчас работает военное партизанское движение "Атеш".
- Партизаны иронически заметили, что уже надеются на то, что смогут наслаждаться мелитопольской черешней. Конечно, делать это тогда, когда город удастся освободить из-под оккупации. Они подчеркнули, что "пришло время действовать".