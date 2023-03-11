Іван Федоров повідомив 11 березня о 09:30, що в Мелітополі знову гучно.

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У Мелітополі знову гучно

За інформацією місцевих мешканців, у північній частині міста пролунало 10 потужних вибухів.

Наразі інформація уточнюється.

Нещодавно міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив, що росіяни обрали місто, як такий логістичний та адміністративний свій центр й будують з нього фортецю. За його словами, вони зробили вже декілька ешелонів окопів з різних боків, починаючи з боку Василівки, Бердянську, й безпосередньо самого Херсонського напрямку.