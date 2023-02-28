Про це в ефірі 24 каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, спочатку росіяни розносили ті балачки на ринках та у дворах багатоповерхових будинків. Потім вони публічно почали готувати бомбосховища, проте лише для себе.

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Іван Федоров зазначив, що росіяни почали будівельні роботи в бомбосховищі колишнього райвідділку СБУ, податкової інспекції, аграрного університету та палацу культури.

Але ж ми чітко розуміємо, що ці бомбосховища вони готують не для цивільного населення, а лише для себе, тому що бояться наших захисників,

– наголосив Федоров.

Два дні тому вони почали розвішувати по місту оголошення про те, що начебто будуть ракетні удари від ЗСУ по цивільній інфраструктурі, аби наші мешканці не відходили далеко від бомбосховищ", – пригадав міський голова Мелітополя.

Він додав, що окупанти намагаються загнати наших мешканців в паніку. Адже насправді ніхто не збирається поводитися так, як, наприклад, росіяни з Херсоном. Цілий день вони обстрілюють цивільну інфраструктуру й таким чином знищують наші міста. Наше ж бажання – повернутися до Мелітополя, який не буде зруйнованим, а буде без росіян.

Фортифікаційні споруди в Мелітополі

"На жаль, росіяни обрали саме наше місто, як такий логістичний та адміністративний свій центр. Й сьогодні будують з нього фортецю. Вони зробили вже декілька ешелонів окопів з різних боків, починаючи збоку Василівки, Бердянську, й безпосередньо самого Херсонського напрямку", – розповів Іван Федоров.

Міський голова Мелітополя повідомив, що росіяни починають будувати цілі підземні міста. Наприклад, в селищі Новомиколаївка вони закопують в землю морські контейнери й будують ціле місто. Там вони збираються переховуватися або відстрілюватися – незрозуміло.

Також можемо сказати, що в Мелітополі є якісь військові бази, тому що все тимчасово окуповане місто – це суцільна російська військова база. Вони переховуються в дитячих садочках, школах, в профтехосвітніх закладах. Ми не можемо навіть сказати, що сьогодні в якійсь будівлі немає росіян,

– повідомив Федоров.

"Наприклад, нещодавно вони зайняли черговий дитячий садочок в Мелітополі – там зараз зроблено штаб саме ФСБшників. Також навколо Мелітополя вони влаштували велику кількість полігонів, де тренують своїх мобілізованих", – додав міський голова.

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