Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, у чому ж була справжня причина того, що Кремль не вдарив по Україні 24 лютого. Хоч багато високопосадовців та навіть глава української розвідки попереджали про ймовірну атаку.
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Чому Росія не атакувала Україну 24 лютого
Питання в тому, що вони можуть собі дозволити наразі випустити по Україні,
– заявив Юрій Ігнат.
Речник повідомив, що у ворога в Чорному морі багато кораблів-носіїв крилатих ракет, сумарний залп яких – понад 40 ракет. За словами речника Повітряних сил:
- жодного разу така кількість "Калібрів" не вилітала з кораблів у Чорному морі;
- пускали тільки 10 – 15 цих "Калібрів";
- більшість ракет летіло з носіїв повітряного базування – Ту-95.
"Тому зміна застосування і ракет і "Шахедів", мабуть, пов'язана з їхньою наявністю та з тим, що вони можуть собі дозволити на цей час. У цьому і полягає вся їхня "тактика" і "стратегія", – додав Юрій Ігнат.
Скільки ракет та дронів використала Росія з осені 2022
Речник Командування Повітряних сил ЗСУ розповів, що з часу початку ракетних атак Росії по інфраструктурі України, Росія використала:
- орієнтовно 650 крилатих високоточних ракет – це тільки ті, що були збиті ППО;
- 650 іранських дронів.
За словами Юрія Ігната, варто додати ще 20 – 25%, які не збила наша ППО, і матимемо кількість запущених ракет по Україні. Окрім того, варто врахувати ще атаку дронами в ніч проти 27 лютого.
Попри це, за словами речника, результату противник не досяг. Проте в росіян є багато радянських ракет С-300, якими ворог може бити по прифронтових територіях України.
"Саме тому треба робити все, щоб знищувати не самі ракети в повітрі, а установки. Для цього нам потрібна зброя", – підсумував Юрій Ігнат.
Коли ймовірний наступний удар по Україні
- 28 лютого глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що варто дослухатись до сигналів повітряної тривоги, адже росіяни технічно готові до удару ще з 24 лютого.
- Ба більше, посадовець пояснив, що завдяки певним діям Збройних Сил України та ГУР російські загарбники переносять масований удар. Проте окупанти однаково готуються, дорозвідують, змінюють тактику та роблять фейкові атаки.
- У цей же день керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що росіяни тримають Україну в напрузі. Адже ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі від 4 до 13 одиниць. Там перебувають два підводні ракетоносії, які споряджені 8 ракетами типу "Калібр".