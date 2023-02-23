Прессекретар Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат припустив, що ворог може зменшити атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури.

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На які цілі може перейти Росія

Юрій Ігнат зазначив, що українська енергетика вже пристосувалася до ворожих масованих ракетних обстрілів шляхом швидкої мобілізації бригад і відновлення пошкоджень. До того ж зі збільшення світлового дня споживання стає меншим.

Впродовж зими, коли попит на електроенергію найвищий, росіянам так і не вдалось потопити Україну в пітьмі. Тому окупанти можуть зменшити удари по енергетичних об'єктах й перейти до нової стратегії, атакуючи інші важливі цілі.

Ворог побачив, що цілі не досягнуто, тому, можливо, буде зменшення атак по об'єктах енергетичної інфраструктури,

– сказав Ігнат.

Він припустив, що цілями агресора можуть стати транспортна інфраструктура чи гідротехнічні споруди.

Юрій Ігнат наголосив, що Повітряні сили мають зміцнюватися. Наразі вони чекають якнайшвидшого повернення військових з тренувань і прибуття нових засобів протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема зенітних ракетних комплексів SAMP/T і Patriot.

Це саме те, що нам потрібно проти балістики та окремих видів крилатих ракет, таких як Х-22. І захищати ними пріоритетні напрямки від ударів, зокрема, балістичними ракетами,

– пояснив військовий.

Який стан української енергосистеми наразі