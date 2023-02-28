Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім вкотре закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. До речі, раніше в ОК "Південь" попередили про загрозу нової ракетної атаки.
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Кім попередив про небезпеку масованої атаки
Дійсно, треба не ігнорувати тривогу, бо росіяни технічно готові до завдання удару ще з п’ятниці (24 лютого),
– заявив очільник ОВА.
За його словами, завдяки певним діям Збройних Сил та ГУР російські загарбники переносять масований удар. Але вони все одно готуються, дорозвідують, змінюють тактику та роблять фейкові атаки.
"Віримо в ЗСУ та працюємо далі", – наголосив Кім.
Звернення Кіма до українців: дивіться відео
Можливі нові ракетні атаки: що відомо
- Нещодавно Наталія Гуменюк попередила, що вороги готуються до нового ракетного удару по Україні. Атака може трапитися будь-якої миті, адже ракетоносії у Чорному морі готові до застосування.
- Так, в окупантів немає значних успіхів на полі бою, тому вони намагаються здобувати перемоги у повітрі, де мають хоч якусь перевагу.
- У Повітряних силах також попередили, що загроза ударів є завжди. Речник Юрій Ігнат наголосив, що Росія дещо змінює тактику: місце та частоту атак.
- Щодо того, чи слід очікувати ракетних атак, Ігнат наголосив, що "може бути все: коли завгодно і як завгодно".