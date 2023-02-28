Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім вкотре закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. До речі, раніше в ОК "Південь" попередили про загрозу нової ракетної атаки.

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Кім попередив про небезпеку масованої атаки

Дійсно, треба не ігнорувати тривогу, бо росіяни технічно готові до завдання удару ще з п’ятниці (24 лютого),

– заявив очільник ОВА.

За його словами, завдяки певним діям Збройних Сил та ГУР російські загарбники переносять масований удар. Але вони все одно готуються, дорозвідують, змінюють тактику та роблять фейкові атаки.

"Віримо в ЗСУ та працюємо далі", – наголосив Кім.

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