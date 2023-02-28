Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в очередной раз призвал не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Кстати, ранее в ОК "Юг" предупредили об угрозе новой ракетной атаки.

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Ким предупредил об опасности массированной атаки

Действительно, нужно не игнорировать тревогу, потому что россияне технически готовы к нанесению удара еще с пятницы (24 февраля),

– заявил глава ОВА.

По его словам, благодаря определенным действиям вооруженных сил и ГУР российские захватчики переносят массированный удар. Но они все равно готовятся, доразведывают, меняют тактику и делают фейковые атаки.

"Верим в ВСУ и работаем дальше", – подчеркнул Ким.

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