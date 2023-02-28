Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в очередной раз призвал не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Кстати, ранее в ОК "Юг" предупредили об угрозе новой ракетной атаки.
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Ким предупредил об опасности массированной атаки
Действительно, нужно не игнорировать тревогу, потому что россияне технически готовы к нанесению удара еще с пятницы (24 февраля),
– заявил глава ОВА.
По его словам, благодаря определенным действиям вооруженных сил и ГУР российские захватчики переносят массированный удар. Но они все равно готовятся, доразведывают, меняют тактику и делают фейковые атаки.
"Верим в ВСУ и работаем дальше", – подчеркнул Ким.
Обращение Кима к украинцам: смотрите видео
Возможные новые ракетные атаки: что известно
- Недавно Наталья Гуменюк предупредила, что враги готовятся к новому ракетному удару по Украине. Атака может случиться в любой момент, ведь ракетоносители в Черном море готовы к применению.
- Так, у оккупантов нет значительных успехов на поле боя, поэтому они пытаются одерживать победы в воздухе, где имеют хоть какое-то преимущество.
- В Воздушных силах также предупредили, что угроза ударов есть всегда. Спикер Юрий Игнат подчеркнул, что Россия несколько меняет тактику: место и частоту атак.
- Что касается ожидания ракетных атак, Игнат подчеркнул, что "может быть все: когда угодно и как угодно".