Об этом сообщила руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в прямом эфире телеканала "Рада". По ее словам, массированными ударами оккупанты пытаются одерживать себе хоть какие-то победы.
Читайте также Авианалит или массированный ракетный обстрел: что ждать от России 24 февраля
Враг готовится к массированной ракетной атаке
Руководитель прессцентра отметила, что россияне готовятся к тому, чтобы нанести определенные удары. Об этом свидетельствует то, что, несмотря на шторм, оккупанты не свернули полностью боевое дежурство ракетоносителей в Черном море.
Известно, что на позициях захватчиков босые находятся 2 ракетоносителя: 1 – надводный, а 1 – подводный. В общей сложности есть до 12 высокоточных ракет "Калибр" готовых к применению.
Этот тип ракет обычно используется для ударов по конкретным целям, в основном критической инфраструктуры, отмечает Гуменюк. Самолеты-разведчики и истребители часто поднимаются в небо, вероятно отрабатывая слаженность работы.
Все эти факторы могут свидетельствовать о том, что враг готовится к массированной ракетной атаке. У окупантов нет значительных успехов на поле боя, поэтому они пытаются одерживать победы в воздухе, где имеют, хоть какое-то преимущество.
Вполне вероятно (россияне – 24 Канал ) могут нанести ракетный удар в любой момент. Война продолжается, враг готов,
– отметила Наталья Гуменюк.
Обратите внимание Россия 24 февраля может запустить три волны ракет, – Подоляк
В Воздушных силах предупредили о возможных провокациях врага 23 – 24 февраля
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что захватчики могут нанести ракетные удары 23 и 24 февраля. По его словам, оккупанты сменили тактику.
- Воздушные силы ВСУ сейчас находятся в усиленном боевом дежурстве. Юрий Игнат отметил, что враг, вероятно, готовит разные провокации на 23 и 24 февраля.
- Дело в том, что 23 число – русский "день защитника отечества". Этот праздник является для окупантов сакральным. А 24 февраля – годовщина полномасштабного вторжения в Украину, поэтому нужно быть готовыми к новым атакам.