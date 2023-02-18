Об этом сообщила руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в прямом эфире телеканала "Рада". По ее словам, массированными ударами оккупанты пытаются одерживать себе хоть какие-то победы.

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Враг готовится к массированной ракетной атаке

Руководитель прессцентра отметила, что россияне готовятся к тому, чтобы нанести определенные удары. Об этом свидетельствует то, что, несмотря на шторм, оккупанты не свернули полностью боевое дежурство ракетоносителей в Черном море.

Известно, что на позициях захватчиков босые находятся 2 ракетоносителя: 1 – надводный, а 1 – подводный. В общей сложности есть до 12 высокоточных ракет "Калибр" готовых к применению.

Этот тип ракет обычно используется для ударов по конкретным целям, в основном критической инфраструктуры, отмечает Гуменюк. Самолеты-разведчики и истребители часто поднимаются в небо, вероятно отрабатывая слаженность работы.

Все эти факторы могут свидетельствовать о том, что враг готовится к массированной ракетной атаке. У окупантов нет значительных успехов на поле боя, поэтому они пытаются одерживать победы в воздухе, где имеют, хоть какое-то преимущество.

Вполне вероятно (россияне – 24 Канал ) могут нанести ракетный удар в любой момент. Война продолжается, враг готов,

– отметила Наталья Гуменюк.

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