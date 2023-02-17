Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что россияне могут нанести ракетные удары 23 и 24 февраля.

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Россия изменила тактику: чего ждать от оккупантов

По словам Игната, воздушные силы Вооруженных сил Украины в усиленном боевом дежурстве.

23 число, мы знаем, что "день защитника отечества" у них, а старый праздник – "день советской армии и военно-морского флота"... Он для них сакральный. Это первая дата, вторая – годовщина вторжения (24 февраля – 24 Канал). Это две такие даты, которых, очевидно, следует ожидать. Не стоит ожидать, а быть бдительными и в повышенной боеготовности,

– предупредил спикер.

Игнат подчеркнул, что Воздушные силы и так находятся круглосуточно в усиленном боевом дежурстве. "Поэтому ждем возможные провокации, будем адекватно на них реагировать", – сообщил он.

Спикер Воздушных сил отметил, что у оккупантов изменилась тактика: они начали ночью наносить удары крылатыми ракетами даже без предварительного пролета "Шахедов".

"Даже если будет какое-то агрессивное поведение России, оно будет связано прежде всего с повышением интенсивности боев на определенных направлениях, в частности на Восточном направлении. Там могут быть увеличены удары авиационные именно штурмовой и бомбардировочной авиацией, армейской авиацией – это вертолетами Ка-52. Это время от времени уже происходит", – добавил спикер Воздушных сил ВСУ.

Предупреждение Данилова