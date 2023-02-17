Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що росіяни можуть завдати ракетних ударів 23 та 24 лютого.
Дивіться також Використовуватимуть усе, що під рукою, – Ігнат розповів про плани окупантів щодо атаки
Росія змінила тактику: чого очікувати від окупантів
За словами Ігната, Повітряні сили Збройних сил України в посиленому бойовому чергуванні.
23 число, ми знаємо, що "день защитника отечества" у них, а старе свято – "День Советской Армии и военно-морского флота"… Воно для них є сакральним. Це перша дата, друга – річниця вторгнення (24 лютого – 24 Канал). Це дві такі дати, на які, очевидно, варто очікувати. Не варто очікувати, а бути пильними та в підвищеній боєготовності,
– попередив речник.
Ігнат наголосив, що Повітряні сили і так перебувають цілодобово в посиленому бойовому чергуванні. "Тому чекаємо на можливі провокації, будемо адекватно на них реагувати", – повідомив він.
Речник Повітряних сил зауважив, що в окупантів змінилась тактика: вони почали вночі завдавати ударів крилатими ракетами навіть без попереднього прольоту "Шахедів".
"Навіть якщо буде якась агресивна поведінка Росії, вона буде пов'язана передусім з підвищенням інтенсивності боїв на певних напрямках, зокрема на Східному напрямку. Там можуть збільшені бути удари авіаційні саме штурмовою та бомбардувальною авіацією, армійською авіацією – це вертольотами Ка-52. Це час від часу вже відбувається", – додав речник Повітряних сил ЗСУ.
Попередження Данілова
- Секретар РНБО Олексій Данілов нещодавно попередив, що найближчим часом варто очікувати на новий масований ракетний удар. Його окупанти можуть завдати 23 – 24 лютого. Власне, у перші роковини повномасштабного вторгнення війська кривавого диктатора з Кремля.
- Данілов підкреслив, що нова атака аж ніяк не вплине на перебіг війни. За його словами, Україна обов'язково переможе. Зокрема тому, що росіяни не засвоїли уроків історії. Він навів у приклад Радянський Союз, який "ми, українці, розвалили".