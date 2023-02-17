Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що росіяни можуть завдати ракетних ударів 23 та 24 лютого.

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Росія змінила тактику: чого очікувати від окупантів

За словами Ігната, Повітряні сили Збройних сил України в посиленому бойовому чергуванні.

23 число, ми знаємо, що "день защитника отечества" у них, а старе свято – "День Советской Армии и военно-морского флота"… Воно для них є сакральним. Це перша дата, друга – річниця вторгнення (24 лютого – 24 Канал). Це дві такі дати, на які, очевидно, варто очікувати. Не варто очікувати, а бути пильними та в підвищеній боєготовності,

– попередив речник.

Ігнат наголосив, що Повітряні сили і так перебувають цілодобово в посиленому бойовому чергуванні. "Тому чекаємо на можливі провокації, будемо адекватно на них реагувати", – повідомив він.

Речник Повітряних сил зауважив, що в окупантів змінилась тактика: вони почали вночі завдавати ударів крилатими ракетами навіть без попереднього прольоту "Шахедів".

"Навіть якщо буде якась агресивна поведінка Росії, вона буде пов'язана передусім з підвищенням інтенсивності боїв на певних напрямках, зокрема на Східному напрямку. Там можуть збільшені бути удари авіаційні саме штурмовою та бомбардувальною авіацією, армійською авіацією – це вертольотами Ка-52. Це час від часу вже відбувається", – додав речник Повітряних сил ЗСУ.

Попередження Данілова