Було б чудово, якби українська ППО могла збивати 100% ракет, однак наразі це не вдається. Про це розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "Українському радіо".

До речі Боятись нема сенсу, – Зеленський оцінив можливість нових масованих атак ворога

Україна має великі території, а засобів ППО замало. Проте після останніх масованих атак наша техніка знову готова до відбиття. Підготовка триває щодня.

Все, що буде під рукою у ворога, він буде застосовувати,

– сказав Ігнат.

Які ракети ППО не збиває

Ігнат нагадав, що наразі захисники не можуть збивати ракети Х-22, Онікс і Х-31. Для цього потрібні ЗРК Patriot та SAMP/T.

У Росії в запасі залишається багато С-300 та сотні Х-22. Агресор також виробляє ракети "Калібр" і Х-101. Інформації про Іскандер немає.

Коли може бути масована атака

Секретар РНБО Олексій Данілов припускав, що Росія готується до масованої атаки 23 – 24 лютого. Про це також попередив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, атака може бути у 3 хвилі.

Однак Ігнат зазначає, у ворога може бути кілька планів. Готовими потрібно бути завжди.