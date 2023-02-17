Президент запевнив, що боятись не потрібно. Усі розуміють, що може зробити Росія. Агресор атакує нас, використовуючи авіацію та ракети. Про це Зеленський заявив під час пресконференції з прем'єром Нідерландів Марком Рютте, передає 24 Канал.

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Найважливішим є те, що Україна перебуває на найвищому рівні захисту за весь час незалежності. Український лідер подякував за це партнерам.

Скільки ракет збиває українська ППО

Зеленський розповів, що є різі результати збиття ракет. Гірше, коли збивають 60 – 80%. Однак в кращому випадку досягають 80%.

Їх залякування ні до чого не призведуть. Думаю, результат буде такий самий, як і щотижня,

– зазначив президент.

Він сумнівається, що буде щось масштабніше за блекаут, яки був, коли росіяни випустили понад 100 ракет. Зеленський наголосив, що найскладніший етап Україна вже змогла пройти.

24 лютого може бути нова ракетна атака

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що 24 лютого Росія може здійснити чергову ракетну атаку. За його словами, росіяни спробують накопичити той обсяг, який завжди використовують для "масованого 3-хвильового каскаду" і показати, що у них ще "порох у порохівницях".

Хоча слід розуміти, що кількість ракет у ворога зменшується. Загарбники мусять заощаджувати.