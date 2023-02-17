Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайла Подоляк. За його словами, в Росії зараз відчувається дефіцит ракет, однак вони спробують підготувати масовану ракетну атаку до 24 лютого.

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Подоляк переконаний, що до річниці з початку війни, на 24 лютого росіяни спробують накопичити той обсяг, який завжди використовують для масованого 3-хвильового каскаду і показати, що в них ще "порох в пороховніцах".

Чи ми будемо якось інакше на них дивитись, чи ми скажемо, так ми вас вже боїмося, давайте вже якось закінчувати цю війну, давайте ми визнаємо, що ви маєте право нас вбивати. Ми ж з вами це не зробимо – ми ж розуміємо,

– наголосив Подоляк.