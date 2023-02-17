Об этом в интервью 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Михаила Подоляк. По его словам, в России сейчас ощущается дефицит ракет, однако они попытаются подготовить массированную ракетную атаку к 24 февраля.

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Подоляк убежден, что к годовщине с начала войны, на 24 февраля, Россия не попытаются накопить тот объем, который всегда используют для массированного 3-волнового каскада и показать, что у них еще "порох в пороховницах".

Или мы будем как-то иначе на них смотреть, или мы скажем, так мы вас уже боимся, давайте уже как-то заканчивать эту войну, давайте признаем, что вы имеете право нас убивать. Мы же с вами это не сделаем – мы же понимаем,

– подчеркнул Подоляк.