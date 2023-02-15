Об этом 24 Канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он предположил, какие громкие заявления может сделать Путин в этот день и как с этим может быть связан призыв США к своим гражданам покинуть территорию России и Белоруссии.

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Путин будет говорить о новом

Он отметил, что, возможно, до выступления на федеральном собрании Путин сделает важные заявления. Недаром так долго откладывалось его выступление. Однако есть несколько шагов, которые он может предпринять:

он может накануне подписать приказ о закрытии границ, а на федеральном собрании об этом объявить;

также он может ввести в России военное положение;

еще он может издать приказ о военной мобилизации экономики. И предприниматели должны будут платить больший налог.

"Предположим, что исполнился худший сценарий и, например, украинские военные отойдут от Бахмута. Но Путин не будет об этом рассказывать на федеральном собрании, как о победе. Он же отчитывается за год, и получается, что за это время российская армия уволила только Бахмут. Это ведь не серьезно для президента России", – считает Шейтельман.

Михаил Шейтельман предположил, о чем будет говорить Путин на федеральном собрании: смотрите видео

Настоящая интрига

По его мнению, Путин будет говорить о новом – о том, что впереди. Это может быть новая волна мобилизации, военное положение, закрытие границ, переход экономики на военные рельсы и т.д. Или о чем-то даже не хочется отгадывать, например, связанное с ядерным оружием.

"Для меня настоящая интрига в том, что США предупредили своих граждан покинуть Россию и Беларусь. Такое уже было, накануне того, как Путин объявил мобилизацию. Может быть, американцы что-то знают? Ведь они знали, что год назад Путин начнет войну", - отметил он. Михаил Шейтельман.

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