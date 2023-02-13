Такое мнение 24 Каналу выразил российский политолог и политтехнолог Аббас Галлямов. По его словам, выступление Путина перед федеральным собранием в основном будет являться набором стандартных банальностей.

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Как отметил Галлямов, российский диктатор снова будет озвучивать абсурдные тезисы типа:

"Мы не хотели воевать, нас заставили".

"НАТО – агрессор".

"Украинцы – фашисты".

"Россия защищается".

Путин может объявить новое наступление на Украину

Однако важно, что еще, кроме этого бреда, заявит глава страны-агрессора.

Самое главное – это то, что он скажет о планах войны. Скорее всего, Путин анонсирует новое наступление, которое сразу же и начнется. Или начнется накануне. Нужно, чтобы заявление Путина прозвучало на правильном фоне,

– сказал политтехнолог.

Галлямов предположил, что российский диктатор захочет объявить о наступлении как-нибудь эффектно. Например, в тот момент, когда он будет выступать, на фронте должны ехать российские танки, лететь самолеты, должна быть слышна работа артиллерии.

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Почему сейчас неважно, что скажет Путин

Однако, по словам Галлямова, на самом деле вопрос не в заявлениях Путина.

Сейчас не важно, что он скажет. Вопрос о том, есть ли у России ресурсы наступать,

– отметил Галлямов.

Политолог рассказал, что больше недели назад в России произошла интересная история. Сразу два российских оппозиционных издания опубликовали информацию, которую им "слили" в российском минобороны.

"В сообщении говорится о том, что Россия готовит план наступления. Но все занимающиеся этим офицеры шокированы, ведь ресурсов для наступления в России нет. И уже сейчас очевидно, что российская армия потерпит неудачу", – сообщил Галлямов.

Анонимные источники из российского минобороны также отметили, что они, мол, люди маленькие: Кремль приказал – значит будут готовиться.

Ответственность за будущее поражение

Ранее, по словам Галлямова, минобороны не позволяло себе выражать несогласие с Кремлем, а тут вдруг организовало целенаправленный "слив" информации. Политтехнолог считает, что это именно "слив", поскольку информация появилась сразу в 2 изданиях.

"Конечно, это может быть попыткой российских спецслужб обмануть украинцев. Но мне кажется, что это не так. Тогда это свидетельство реального положения дел в армии", – подчеркнул Галлямов.

Он добавил, что также такая информация – материальное доказательство раскола, которое возникает между армией и политическим руководством страны.

Ведь армия, пусть и устами анонимных источников, указывает на Путина. По сути на него переводят ответственность за будущее поражение,

– сказал политолог.

Слова Путина ничего не стоят

Он добавил, что еще год назад российский диктатор переключил политику в другой "регистр". Теперь его слова перестали иметь значение.

Путин может говорить что угодно. Но если у него нет возможности для наступления, тогда эти слова ничего не стоят,

– отметил Галлямов.

Он напомнил, как пафосно российский диктатор выступал в Кремле 30 сентября 2022 года, когда объявил об аннексии 4 украинских областей. А уже на следующий день ВСУ освободили город Лиман Донецкой области, а затем вернули под контроль Украины Херсон.

"Поэтому смысл послания – не главное. Важно, каково реальное положение дел в российской армии", – заметил Галлямов.

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