Такое мнение 24 Каналу выразил российский политолог и политтехнолог Аббас Галлямов. По его словам, выступление Путина перед федеральным собранием в основном будет являться набором стандартных банальностей.
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Как отметил Галлямов, российский диктатор снова будет озвучивать абсурдные тезисы типа:
- "Мы не хотели воевать, нас заставили".
- "НАТО – агрессор".
- "Украинцы – фашисты".
- "Россия защищается".
Путин может объявить новое наступление на Украину
Однако важно, что еще, кроме этого бреда, заявит глава страны-агрессора.
Самое главное – это то, что он скажет о планах войны. Скорее всего, Путин анонсирует новое наступление, которое сразу же и начнется. Или начнется накануне. Нужно, чтобы заявление Путина прозвучало на правильном фоне,
– сказал политтехнолог.
Галлямов предположил, что российский диктатор захочет объявить о наступлении как-нибудь эффектно. Например, в тот момент, когда он будет выступать, на фронте должны ехать российские танки, лететь самолеты, должна быть слышна работа артиллерии.
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Почему сейчас неважно, что скажет Путин
Однако, по словам Галлямова, на самом деле вопрос не в заявлениях Путина.
Сейчас не важно, что он скажет. Вопрос о том, есть ли у России ресурсы наступать,
– отметил Галлямов.
Политолог рассказал, что больше недели назад в России произошла интересная история. Сразу два российских оппозиционных издания опубликовали информацию, которую им "слили" в российском минобороны.
"В сообщении говорится о том, что Россия готовит план наступления. Но все занимающиеся этим офицеры шокированы, ведь ресурсов для наступления в России нет. И уже сейчас очевидно, что российская армия потерпит неудачу", – сообщил Галлямов.
Анонимные источники из российского минобороны также отметили, что они, мол, люди маленькие: Кремль приказал – значит будут готовиться.
Ответственность за будущее поражение
Ранее, по словам Галлямова, минобороны не позволяло себе выражать несогласие с Кремлем, а тут вдруг организовало целенаправленный "слив" информации. Политтехнолог считает, что это именно "слив", поскольку информация появилась сразу в 2 изданиях.
"Конечно, это может быть попыткой российских спецслужб обмануть украинцев. Но мне кажется, что это не так. Тогда это свидетельство реального положения дел в армии", – подчеркнул Галлямов.
Он добавил, что также такая информация – материальное доказательство раскола, которое возникает между армией и политическим руководством страны.
Ведь армия, пусть и устами анонимных источников, указывает на Путина. По сути на него переводят ответственность за будущее поражение,
– сказал политолог.
Слова Путина ничего не стоят
Он добавил, что еще год назад российский диктатор переключил политику в другой "регистр". Теперь его слова перестали иметь значение.
Путин может говорить что угодно. Но если у него нет возможности для наступления, тогда эти слова ничего не стоят,
– отметил Галлямов.
Он напомнил, как пафосно российский диктатор выступал в Кремле 30 сентября 2022 года, когда объявил об аннексии 4 украинских областей. А уже на следующий день ВСУ освободили город Лиман Донецкой области, а затем вернули под контроль Украины Херсон.
"Поэтому смысл послания – не главное. Важно, каково реальное положение дел в российской армии", – заметил Галлямов.
Выступление Путина перед федеральным собранием: чего ожидать
- Владимир Путин обратится к федеральноому собранию 21 февраля – за 3 дня до годовщины вторжения на территорию Украины. Год назад в этот день он объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- Президент США Джозеф Байден прибудет с визитом в Польшу 22 февраля. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что российский диктатор Владимир Путин выбирал дату для выступления перед федеральным собранием, также учитывая шаги Байдена.
- Политолог Валентин Гладких убежден, что любое заявление Путина существенно не повлияет на настроения в России и не будет иметь никакого эффекта для Украины.