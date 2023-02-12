Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких. Он убежден, что любое заявление Путина не повлияет существенно на настроения в России, и не будет иметь никакого эффекта для Украины.

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Гладких предположил, что дата 21 февраля для выступления российского диктатора в Кремле была избрана, чтобы собрание приняло определенные решения, чтобы обнародовать их 23 – 24 февраля.

Мне очень интересно, как российские власти, эстеблишмент, пропагандисты будут освещать год своей так называемой специальной военной операции, которая должна была завершиться через 3 дня парадом в Киеве.

– иронически добавил политолог.

О чем может объявить Путин

Возможных вариантов о чем Путин может объявить мало, подкеслив Гладких. Максимум он может признать "СВО" войной. Может сказать о том, что начинали россияне "СВО", которая трансформировалась в войну, и произошло это не по их вине. Может говорить "другой бред, о коварном Западе и т.п.", сказать, что теперь у них война и "семейство в апаснасти".

Это не очень популярное решение, насколько я могу судить по крикам, воплям и нытью, эхо которых достигает наших ушей "из-за поребрика",

– заметил говорящий.

Он убежден, что какие бы решения ни одобрила Россия, в корне они ничего не изменят. Украинцам прежде всего следует говорить не о возможном наступлении россиян или их решениях, а готовиться к контрнаступлению.

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