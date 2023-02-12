Об этом 24 Каналу рассказал журналист Дмитрий Гордон. Он добавил, что вечером того же дня глава Кремля будет принимать участие то ли в концерте, то ли в шабаше на стадионе "Лужники" – такой же был год назад. Путину нужно будет рассказывать россиянам о достижениях, но их нет.
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Мы не сдаемся
Журналист отметил, что, однако, есть еще время до 21 февраля, и Путин, конечно, надеется на продвижение российских войск вглубь Донбасса. Возможно, он еще на что-то надеется.
Впрочем, я вижу в режиме онлайн, что происходит на Донбассе и других уголках Украины – мы не сдаемся, не отдаем врагу Бахмут, Угледар и другие точки, которые очень атакуют оккупанты,
– отметил он.
Гордон предположил, что Путин будет говорить 21 февраля: смотрите видео
Россияне – в "бреду"
По словам Гордона, он не знает, о чем будет говорить Путин.
Если он не добьется никаких успехов, то может сказать: "мы боремся с украинским нацизмом", "против нас 50 страна НАТО", "если бы мы не пошли в Украину, они пошли бы на нас", "священная война", "вставай страна огромная". Это "бред" сумасшедшего, но этот "бред" очень покупает российская аудитория. Потому что она сама в "бреду" и, потому что беда с русским народом и с Россией,
– считает он.
Журналист упомянул писателя-сатирика Михаила Задорнова, который был русским националистом.
"Думаю, если бы он был жив сегодня, то был бы по ту сторону. Но у него были замечательные шутки. Однажды он рассказал мне, что в русском языке буквы "ф" нет - она заимствована из греческого языка. А есть буква "п". Поэтому "совет федерации федерального собрания российской федерации" надо читать как "совет педерации педерального собрания российской педерации". Это уместно", – подчеркнул Дмитрий Гордон.
Что происходит в русских элитах
- Политическая фигура Евгения Пригожина в России носит довольно специфический характер. Пока он выгоден Владимиру Путину, он делает все, что хочет, но когда он станет ненужным, его без колебаний убьют. Политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что Пригожин вышел в публичную плоскость, что свидетельствует о его политических амбициях.
- Бывший президент России Дмитрий Медведев решил прокомментировать командировку Владимира Зеленского в страны Европы. Однако в итоге лишь в очередной раз подтвердил, что его психиатр недостаточно квалифицированный специалист, ведь не смог справиться с его умственными отклонениями. Медведев выразил свое недовольство из-за того, что лидеры европейских стран поддержали Украину.
- Владимир Путин системно объявляет разные версии того, зачем Россия воюет против Украины. Российский оппозиционный журналист The Insider Тимур Олевский отмечает, что у Путина есть технология, которой его вероятно учили в школе КГБ. Там его учили чему-то такому, что позволило ему заключить, что это работает. Он постоянно меняет целые войны и каждый раз озвучивает новые вещи.