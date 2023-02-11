На этой неделе у Владимира Зеленского был настоящий дипломатический марафон, ведь он успел посетить и Лондон, и Париж, и Брюссель. Затем Медведев в письменной форе выразил свое недовольство из-за того, что лидеры европейских стран поддержали Украину. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой и телеграм-канал одиозного политика.
Читайте также Большое турне в преддверии наступления: как Зеленский развеял миф о "усталости" Европы от войны
Россия обвиняет Украину в своих же проблемах
Заметим, что Медведев является заместителем руководителя Совета Безопасности России. Должность как бы важна, однако фактически он ничего не решает, поэтому и чтобы скоротать время пишет чушь в своих социальных сетях. В частности, он назвал встречи Зеленского с Макроном, Шольцом, Сунаком якобы "цирком".
Прямые трансляции, первые полосы газет, фотографии с европейскими боссами. Апогеем "цирка уродов" стала аудиенция зеленой засаленной майки у британского монарха,
– написал он.
В то же время Медведев "заверил", что украинские власти будто бы насильно отправляют людей на фронт, однако почему-то забыл сказать, что Кремль до сих пор проводит мобилизацию, ведь соответствующего приказа о ее окончании от Путина еще не было. Он также сказал, что "Украина принесла Европе только проблемы", но не написал, что именно Россия развязала эту войну. Словом, обвинял российский маразматик украинского президента и все государство в том, в чем сама виновата Россия.
В заключение он заявил, что европейская цивилизация "исчезнет" из-за поддержки Украины, хотя, очевидно, это касается прежде всего России.
Как не поддаваться ИПСО оккупанта / Картинка 24 Канала
К этой теме вспомним слова экспертов, которые считают, что это турне Зеленского по Европе имело феноменальный успех. Оно разрушило нарративы кремлевской пропаганды о том, что якобы "Запад устал от войны". Более того, депутат Европарламента Раса Юкнявичене подчеркнула, что глава нашего государства является президентом всего свободного мира. Поэтому и неудивительно, что после этого Медведев окончательно потерял здравый смысл.