В обращении 10 февраля глава нашего государства не мог не упомянуть об очередном заседании Ставки и поездках в страны Европы. Он констатировал, что эта рабочая неделя была очень сложной.

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Ставка Верховного Главнокомандующего

Зеленский отметил, что сегодня прошло еще одно заседание Ставки. Самой горячей точкой на линии столкновения остается Бахмут в Донецкой области. Однако в ближайшее время следует ожидать нового пакета помощи, ведь состоится встреча партнеров в формате "Рамштайн".

Рассмотрели на ставке ситуацию со снабжением оружия. Общую ситуацию с защитой государства. Готовимся к новому "Рамштайну". Мы уже об этом говорили – о новых опциях, которые должны быть открыты для Украины вместе с партнерами,

– сказал украинский лидер.

Обращение Зеленского за 10 февраля: смотрите видео

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Глава нашего государства вспомнил также, что на этой неделе посетил столицу Великобритании, Франции и Бельгии – Лондон, Париж и Брюссель. Он общался с европейскими чиновниками и обсуждал с ними то, как усилить боеспособность воинов ВСУ.

Есть очень важные договоренности, и мы получили хорошие сигналы. Это касается как дальнобойных ракет и танков, так и следующего уровня нашего сотрудничества – боевой авиации. Но над этим надо нам еще поработать,

– сказал президент.

Кроме того, Зеленский рад был видеть в Британии, как украинские воины быстро учатся управлять танками Challenger. Также президент акцентировал внимание на том, что состоялась фундаментальная встреча во Франции с президентом Макроном и канцлером Шольцом.

Обратите внимание! Раскрывать детали этого трехстороннего диалога Зеленский не имеет права, однако, по его словам, уже можно констатировать, что стороны услышали друг друга. Поэтому и Украине следует ожидать усиления поддержки.

Выступление в Европарламенте

Отдельно Зеленский рассказал о визите в Европейский парламент в Брюсселе. По его словам, это было не просто обращение Президента Украины, а это был символический момент.

Определенный ценностный результат пути, который мы прошли в отношениях с Евросоюзом. И начало нового этапа. Когда Украина в Европейском парламенте, в Европейском Совете и других институтах Евросоюза уже не гость или партнер из ЕС. Когда Украина становится полноправной частью Евросоюза,

– отметил глава государства.

В заключение он констатировал, что гордится украинской смелостью, несгибаемостью и результативностью. Президент отметил, что пока Воздушные силы не могут сбивать все ракеты врага, однако те воздушные цели, которые удается ликвидировать, – это сотни спасенных жизней.

Следует упомянуть, что 10 февраля Россия нанесла очередной массированный удар по нашему государству. Известно, что одна из вражеских ракет ворвалась в воздушное пространство Румынии, которая является членом НАТО. Тогда украинский лидер подчеркнул, что таким образом Кремль бросает вызов Североатлантическому альянсу.