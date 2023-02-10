Однако, если в Молдове признали такой инцидент и срочно вызвали посла России в Молдове, то в Румынии вместо этого заявили, что "Калибр" не пересекал ее границ. Такой ответ страны, являющейся членом Альянса, не мог остаться без реакции сети, о которой рассказывает 24 Канал.

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Закрыла глаза вместо того, чтобы закрыть небо

Конечно, пользователи соцсетей обратили внимание на "слепоту" Минобороны этого государства. Вместо таких заявлений ожидалась более строгая реакция, ведь провокации России, в частности, подвергают опасности жизни и здоровью граждан самой же Румынии.

Глубокая обеспокоенность и исключение из Альянса

На опасность последствий российских провокаций в сети также обратили внимание. Как и на то, что в этот раз Румыния не решилась выразить глубокую обеспокоенность.

Более того, в сети шутят, что с такой решимостью НАТО реагировать на провокации России, Румынию скорее выгонят из Альянса.

Также в сети показали Минобороны Румынии, как действительно нужно реагировать на вражеские ракеты в своем воздушном пространстве. Удалось это сделать благодаря одному лишь скриншоту приложения "еППО".

Что известно о пролете российских ракет в Молдове и Румынии: коротко