По состоянию на 11:55, Румыния не прокомментировала информацию. Между тем, в минобороны Молдовы уже подтвердили пролет.

Обратите внимание Враг коварен: российская ракета снова залетела в воздушное пространство Молдовы

Румыния – страна НАТО. В Альянсе неоднократно отмечали, что будут расценивать нападение на одно государство как нападение на всех участников.

Залужный сообщил о пролете ракет

Валерий Залужный рассказал, что российские "Калибры" пересекли воздушное пространство Румынии ориентировочно в 10:33.

Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины,

– рассказал Главнокомандующий ВСУ.