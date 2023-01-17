По сообщению Военно-воздушного командования НАТО во главе с США, самолеты Системы предупреждения и управления воздушным пространством прибыли в Румынию 17 января.
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Самолеты НАТО будут следить за оккупантами
Из Румынии самолеты НАТО будут поддерживать усиленное присутствие Североатлантического союза в регионе и осуществлять мониторинг российской военной активности. Сколько именно воздушных судов было направлено в Бухарест, пока не сообщили.
Поскольку незаконная война России в Украине продолжает угрожать миру и безопасности в Европе, не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать и оборонять каждый дюйм территории Альянса,
– заявила представитель НАТО Оана Лунгеску.
По ее словам, системы предупреждения и управления воздушным пространством НАТО могут обнаруживать самолеты в сотнях километров. Это делает их ключевым инструментом сдерживания и обороны Североатлантического союза.
НАТО направит свои самолеты в Румынию для слежки за россиянами / Фото НАТО
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Самолеты-радиолокаторы осуществляют регулярное патрулирование
Развертывание самолетов Boeing E-3 Sentry является частью ответа НАТО на вторжение России в Украину, которому в конце февраля исполняется уже год. С тех пор Североатлантический союз значительно усилил свое присутствие в Восточной Европе.
- истребителями,
- самолетами наблюдения,
- самолетами, осуществляющими дозаправку в полете.
С февраля 2022 года самолеты-радиолокаторы осуществляют регулярное патрулирование в Восточной Европе и регионе Балтийского моря. Они отслеживают российские военные самолеты вблизи границ организации.
В ближайшие дни самолеты НАТО начнут разведывательные полеты исключительно над территорией Североатлантического союза. Миссия продлится несколько недель.