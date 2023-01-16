Его присутствие особенно важно, поскольку на заседании будет обсуждаться постоянная поддержка Украины со стороны НАТО. Об этом сообщает политический эксперт Тарас Загородний в своем блоге.
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"18 – 19 января 2023 года в Брюсселе состоится заседание Военного комитета – высшего военного органа НАТО. Заседание лично проведет адмирал Роб Бауэр, глава Военного комитета. К участию приглашены все руководители генеральных штабов Вооруженных сил Альянса. То есть будут общаться военные, а не чиновники и политики. По информации моих источников, Украину на этом мероприятии будет представлять главком Валерий Залужный, принимавший участие в подобных предыдущих встречах. Это еще одно свидетельство о растущей роли Украины для НАТО", – пишет Загородний.
Тарас Загородний отмечает, что заседание Военного комитета НАТО проходит накануне очередного Рамштайна, который пройдет 20 января. Это не случайно и вскоре можно ожидать важные новости.
"В программе заседания Военного комитета отдельным блоком будут обсуждаться постоянная поддержка Украины со стороны НАТО. И это важно, что лично Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Залужный будет представлять украинскую сторону. Он недавно в своей статье озвучил, что нужно Украине для победы в войне", – резюмирует Загородный.
Почему Украина де-факто является членом НАТО
- Полномасштабное нападение России на Украину повлияло на мнение западных лидеров. До недавнего времени страны-члены НАТО расценивали военную помощь нашему государству как эскалацию конфликта. Обеспокоенность, которую выражали мировые лидеры, изменилась на реальную помощь и передачу оружия.
- Глава Минобороны Алексей Резников уверен, что Украина получит долгожданное вооружение, в частности, танки и истребители, поскольку весной и Украина, и Россия готовятся к новым наступлениям. "Украина стала членом НАТО. Де-факто, а не де-юре (по закону). Потому что у нас есть оружие и понимание того, как его использовать", - подчеркнул министр.
- Зато Дмитрий Кулеба заявил, что вступление Украины в НАТО – это параллельный путь, который нужно решать в отдельности.