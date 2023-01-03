Главнокомандующий поделился, что в период с 31 декабря 2022 года по сегодняшний день оккупанты нанесли 14 ударов крылатыми ракетами и использовали 94 иранских дронов-камикадзе типа "Shahed-136". О чем еще сообщил Залужный, читайте в материале 24 Канала.

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Что обсуждали Валерий Залужный и Марк Милли

Генералы обсудили ключевые вопросы относительно хода войны в Украине. В частности:

Потребности Сил обороны для борьбы с агрессором;

текущую ситуацию на передовой;

обстрелы россиянами украинских городов;

ситуацию на границе с Беларусью.

Что происходит на фронте

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что тяжелые бои продолжаются на рубеже Сватово – Кременная и в направлении Лисичанска. Самая сложная ситуация пока на участке Соледар – Бахмут – Майорск.

Оккупанты пытаются продвинуться вперед буквально "по своим трупам". Однако украинские Силы обороны сдерживают противника и не дают пробиться дальше.

На Запорожском направлении защитники Украины держат оборонные позиции, а также препятствуют врагу обстреливать Херсон. Там захватчики целятся по объектам критической инфраструктуры и терроризируют мирных жителей.

В то же время на Донецком направлении ВСУ смогли удержать позиции вокруг Авдеевки и продолжили контрнаступающие действия. Ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой.

Валерий Залужный поблагодарил генерала Марка Милли за его помощь. В частности, за предоставление ЗРК, которые спасают жизнь украинцев.

Я высоко ценю лидерство генерала Милли в предоставлении Украине военной помощи. Взаимное доверие и общее видение помогают повышать возможности украинского войска защищать мирные города и села нашего государства, что является гарантией безопасности во всей Европе,

– констатировал Главнокомандующий ВСУ.

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