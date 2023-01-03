Президенту доложили о ситуации на фронте и планах государства-агрессора. Об этом информирует 24 канал.

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О чем говорили на заседании Ставки

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил об обстановке по основным направлениям фронта. О возможных шагах агрессора в ближайший период рассказал глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Также на заседании еще раз проработали вопросы обеспечения нашей армии техникой и боеприпасами. Отдельно обсудили денежное обеспечение и премирование военнослужащих.

Делаем все, чтобы 2023 год стал годом победы. Слава Украине,

– подчеркнул президент.

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Россия не планирует завершать войну против Украины

Недавно в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Россия не планирует завершать войну против Украины. Более того, страна-террорист будет пытаться проводить новые наступления на фронте. Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Черняк.

"Они (россияне – 24 канал) понимают, что проиграют, но завершение войны не планируют. Мы рассматриваем возможность того, что они могут одновременно идти с Севера или Востока. Такие действия врага предполагаются и наши войска к этому готовы", – подчеркнул Черняк.