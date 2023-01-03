Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк. По его словам, оккупанты будут пытаться проводить новые наступления на фронте.
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Чего ждать от России в этом году
По оценкам разведки, несмотря на попытки россиян наступать, ни на одном из направлений им не удастся достичь своей цели.
Они понимают, что проигрывают, но завершения войны не планируют. Мы рассматриваем возможность того, что они могут одновременно идти с Севера или Востока. Такие действия врага предусматриваются и наши войска к этому готовы,
– сказал Черняк.
Представитель ГУР уверен, что россияне постараются удержать сухопутный коридор в Крым и захватить всю Донецкую область. Однако, по его мнению, оккупантам не удастся форсировать Днепр, чтобы снова захватить Херсон.
Кроме того, Черняк подчеркнул, что за следующие 4 – 5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 тысяч человек.
Какая ситуация на самых горячих направлениях
- В настоящее время самыми горячими точками фронта остаются Бахмут и Кременная. Освобождение последней имеет для ВСУ несколько значений.
- Российские оккупанты готовятся к решающей операции в Луганской области. Однако ни эксперты, ни, наверное, сами россияне еще не знают, будет ли эта операция наступательной или оборонительной. Об этом сообщают аналитики ISW.
- Украинские войска 29 декабря продлили контрнаступательные действия в районе Кременной. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов сообщил, что украинские войска за последнюю неделю продвинулись на 2,5 километра в направлении Кременной и продолжают наступательные действия.
- Оккупанты не отказываются от планов, по выходу на административную границу Донецкой области. Основные усилия враг сосредотачивает на поддержании наступательного потенциала и восполнении потерь, в частности, за счет мобилизованных.
- Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении.