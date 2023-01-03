Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк. По его словам, оккупанты будут пытаться проводить новые наступления на фронте.

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По оценкам разведки, несмотря на попытки россиян наступать, ни на одном из направлений им не удастся достичь своей цели.

Они понимают, что проигрывают, но завершения войны не планируют. Мы рассматриваем возможность того, что они могут одновременно идти с Севера или Востока. Такие действия врага предусматриваются и наши войска к этому готовы,

– сказал Черняк.

Представитель ГУР уверен, что россияне постараются удержать сухопутный коридор в Крым и захватить всю Донецкую область. Однако, по его мнению, оккупантам не удастся форсировать Днепр, чтобы снова захватить Херсон.

Кроме того, Черняк подчеркнул, что за следующие 4 – 5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 тысяч человек.

Какая ситуация на самых горячих направлениях